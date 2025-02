Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin prallt gegen Baum und verletzt sich leicht (09.02.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, ist es auf der Strecke zwischen Villingen und Bad Dürrheim zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat. Eine 59-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris war auf der Bundesstraße 33 von Villingen kommend in Richtung Schaffhausen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die Frau von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Autofahrerin in eine Klinik. Die Bergungsmaßnahmen unterstützte die Feuerwehr Villingen, die mit einem Fahrzeug und insgesamt acht Einsatzkräften vor Ort waren. Der Toyota, an dem ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

