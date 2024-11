Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte entwenden Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken, Königsberger Straße;

Tatzeit: 08.11.2024, 12.30 Uhr, bis 09.11.2024, 08.00 Uhr;

Einen Pkw entwendeten bislang unbekannter Täter in Borken. Das dunkelbraune Fahrzeug der Marke Jeep, Typ Grand Cherokee Overland, stand auf dem Gelände eines Autohändlers an der Königsberger Straße. Mitarbeiter hatten das Fahrzeug zuletzt am Freitagmittag gesehen. Am Samstagmorgen mussten sie den Diebstahl des Wagens feststellen. Die Diebe ließen auch zwei Kennzeichen mitgehen, vermutlich um sie an dem Jeep anzubringen und den Eindruck einer Zulassung vorzutäuschen. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

