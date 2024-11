Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Firma eingedrungen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Industriestraße;

Tatzeit: zwischen 08.11.2024, 19.00 Uhr, und 11.11.2024, 06.30 Uhr;

Zugang zu der Fertigungshalle einer Firma verschafften sich bislang Unbekannte am Wochenende in Gescher. Die Täter entwendeten Kabelschrott im Wert von mehreren tausend Euro. Wie genau sie in das Objekt an der Industriestraße gelangten, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

