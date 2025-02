Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Alkohol und Drogen am Steuer - Autofahrer verursacht Unfall (09.02.2025)

Immendingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat ein Autofahrer in der Bachzimmerer Straße einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen nach rechts in die Johann-Peter-Hebel-Straße kam ein 20-Jähriger gegen 01:30 Uhr mit einem Ford Fiesta zu weit nach links und prallte gegen einen geparkten Opel Astra.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,36 Promille bestätigte. Zudem zeigte der 20-Jährige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC.

Da der Fahrer über Schmerzen und Schwindel klagte, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort erfolgte die ärztliche Untersuchung sowie eine Blutentnahme.

An dem beschädigten Opel Astra entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Auf den 20-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell