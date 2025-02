Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Roten Opel Astra auf der Höflestraße beschädigt (08.02.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und Mitternacht, ist es in der Höflestraße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein unbekannter Täter fügte dem auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellten roten Opel Astra einen Kratzer an der Beifahrertür zu und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

