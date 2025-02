Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt mit dem Gegenverkehr zusammen (08.02.2025)

Oberndorf a.N. (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 19 Uhr, ist es auf der Landesstraße 415 zwischen Oberndorf und Bochingen zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen sich leicht verletzten und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden ist. Ein 78-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Rosenfelder Straße (L415) in Richtung Oberndorf-Boll unterwegs. In der ersten Haarnadelkurve kam der Mann auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem Porsche Cayenne eines 35-Jährigen zusammen, der in Richtung Oberndorf fuhr. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich der Porschefahrer sowie ein 13-jähriges Mädchen, welches im Cayenne mitfuhr, leicht. Ein Rettungswagen brachte die beiden zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der Mercedesfahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Der total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

