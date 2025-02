POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Worblinger Straße/Georg-Fischer-Straße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (08.02.2025)

Radolfzell, Liggeringen (ots) - Ein Unbekannter hat sich am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße "Am Gässelebach" eingeschlichen und dort Bargeld entwendet. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr betrat der Unbekannte das Gebäude in dem sich auch ein Hofladen befindet unbefugt, begab sich in das ...

mehr