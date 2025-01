Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprinter in Gernrode geklaut

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 24.01.2025 / 22:00 Uhr bis zum 25.01.2025 / 08:50 Uhr auf unbekannte Weise in Gernrode einen weißen Lkw Daimler Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen EIC-CW 80. Auffällig an dem Fahrzeug sind die seitlichen und hinteren Aufkleber "Fenster + Montage" eines lokalen Fenstermonteurs. Das Fahrzeug war in der Straße "Petersberg" verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Da sich in dem Lkw entsprechendes hochwertiges Werkzeug befand, wird der Beuteschaden auf bis zu 35.000,-EUR geschätzt.

