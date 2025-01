Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: geknackter Zigarettenautomat Wahlhausen

Nordhausen (ots)

Am 25.01.2025 / 12:00 Uhr wurde der PI Eichsfeld gemeldet, dass auf dem Campingplatz in der Wahlhäuser Kreisstraße der Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Unbekannte Täter hatten den Überwurfriegel aufgeflext, den Automaten geöffnet und die darin befindlichen Tabakwaren in unbekannter Höhe entwendet. Da bei dem Automaten nur bargeldloses Bezahlen möglich war, gelangten die Täter nicht an Bargeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell