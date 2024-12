Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche am vergangenen Wochenende

Kreis Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende schlugen Einbrecher im Kreis Düren zweimal zu. Am Samstag (07.12.2024) brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Nörvenich ein, am Sonntag (08.12.2024) waren Einbrecher in Düren erfolgreich.

Am Samstag brachen die Täter zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Nikolausstraße ein. In dieser Zeit verschafften sich die Täter durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zutritt zu dem Haus. Im Obergeschoss durchwühlten sie mehrere Räume, entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Eine Wohnung in der Zülpicher Straße in Düren war am Sonntag das Ziel von Einbrechern. Hier nutzten sie die Abwesenheit der Bewohnerin aus und verschafften sich Zutritt über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses. Nachdem sie mehrere Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten die Täter. Zur Tatbeute können derzeit keine Angaben gemacht werden. Nach Angaben der Geschädigten ereignete sich die Tat zwischen 15:00 Uhr und 23:30 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, in den genannten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell