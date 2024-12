POL-DN: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Titz (ots) - Bei einem Unfall auf der L226 am Donnerstag (05.12.2024) wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 59-Jähriger hatte die Vorfahrt eines kreuzenden Pkw missachtet. Der Mann aus Erkelenz befuhr mit seinem Pkw gegen 17:00 Uhr die K7 in Richtung Holzweiler. Nachdem er an der Kreuzung zur K7 zunächst verkehrsbedingt angehalten hatte, fuhr er in den ...

