Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden

Titz (ots)

Bei einem Unfall auf der L226 am Donnerstag (05.12.2024) wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 59-Jähriger hatte die Vorfahrt eines kreuzenden Pkw missachtet.

Der Mann aus Erkelenz befuhr mit seinem Pkw gegen 17:00 Uhr die K7 in Richtung Holzweiler. Nachdem er an der Kreuzung zur K7 zunächst verkehrsbedingt angehalten hatte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es dann zur Kollision mit einem Pkw, an dessen Steuer eine 20-Jährige aus Linnich saß. Die junge Frau war auf der bevorrechtigten L226 in Richtung Hottorf unterwegs.

Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell