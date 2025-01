Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Dingelstädt

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 24.01.2025 / 16:00 Uhr bis zum 25.01.2025 / 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Dingelstädt einen schwarzen Pkw BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Halter des BMW hatte sein Fahrzeug in der Straße "Oberes Steinufer" gegenüber dem Hauseingang Nummer 19 rückwärts auf einem Parkplatz mit Front zur Straße abgestellt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von ca. 3.000,-EUR.

