LPI-NDH: Einbruch in 2 Firmen in Zella

Nordhausen (ots) - Am 25.01.2025 ereignete sich auf der L 1035 zwischen Bleicherode und Wipperdorf ein Verkehrsunfall. Auf Höhe der Bahnüberführung kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs waren. In der Folge waren beide Fahrzeuge aufgrund des hohen Sachschadens nicht mehr fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

