LPI-NDH: Diebstahl aus Pkw

Mühlhausen (ots) - Die Straßenbaustelle zwischen Mühlhausen und Schröterode wurde einem 55-jährigen Mann aus Hessen am Samstag, 25.01.2025, zum Verhängnis. Er befuhr gegen 19.10 Uhr die Landstraße mit seinem Pkw BMW und übersah in der Baustellenumfahrung eine leichte Rechtskurve. Hier fuhr er geradeaus in die Baustelle hinein. In einem Kieshaufem kam der BMW zum Stehen. Durch das Auslösen der Airbags wurde der ...

