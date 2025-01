Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Langensalza (ots)

Am Freitag, 24.01.25, kam es um 18:10 Uhr in Bad Langensalza zu einem Verkehrsunfall in der Erfurter Straße. Der 64-jährige Fahrer eines Pkw Skoda fuhr auf der Linksabbiegerspur Richtung Kreuzung Tennstedter Straße/Tonnaer Straße. Hier kollidierte er mit einem auf der Geradeausspur fahrenden Pkw Kia. Der Fahrer des Skoda verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, stellte sich aber kurz darauf bei der Polizei. Bei dem Unfall wurde die komplette linke Fahrzeugseite des Kia beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Da der Skoda-Fahrer sich von der Unfallstelle entfernte, ohne an der Unfallstelle seine Personalien und seine Beteiligung am Unfall anzugeben, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen ihn eingeleitet.

