Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schmiedstraße/ von-Rost-Straße - insgesamt rund 50.000 Euro Blechschaden (10.09.2024)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Insgesamt rund 50.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Schmiedstraße/von-Rost-Straße ereignet hat. Ein 45-Jähriger war mit einem Mercedes GLC in Richtung Bachweg unterwegs. An der Kreuzung zur von-Rost -Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung der Weidenstraße fahrenden Audi einer 18-Jährigen. Trotz des Versuchs auszuweichen konnten beide Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Den am Mercedes entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 45.000 Euro, den Schaden am Audi auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell