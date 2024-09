Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. TUT) - Roter Golf entwendet und Runden gedreht - Polizei sucht ZEUGEN!

Emmingen-Liptingen (ots)

In Liptingen entwendeten bislang unbekannte Täter am 03.09.2024 einen roten VW Golf und fahren damit durch die Gegend. Bis zum 03.09.2024 stand der Golf am Waldrand auf einem Feldweg und wurde dort von Waldarbeitern abgestellt. Im Auto befanden sich private Gegenstände wie Geld, Kleidung und eine Motorsäge. Die Waldarbeiter teilten den Diebstahl bei der Polizei mit (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5857485 ;).

In den folgenden Tagen kam es in Emmingen-Liptingen immer wieder zu Vorkommnissen, die in Zusammenhang mit dem roten Golf standen. So drehten die noch unbekannten Täter Kreise auf Äckern und Wiesen oder fielen mit überhöhter Geschwindigkeit auf Feldwegen im Bereich Emminger Skihütte und Witthoh auf. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich bislang auf rund 1.000 Euro. Im Fahrzeug saßen laut Zeugen zwei jüngere, männliche Insassen.

Die Polizei Tuttlingen sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese nimmt sie unter 07461 941-0 entgegen.

