Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Tätlicher Angriff auf Gemeindevollzugsdienst-Mitarbeiter (06.09.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitagabend ist es auf dem Fischmarkt zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) gekommen. Eine Frau saß in ihrem Auto, welches im Halteverbot geparkt war. Der Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes trat an das geöffnete Fenster heran und forderte die Frau auf, sich auszuweisen. Die 59-Jährige verweigerte die Angaben ihrer Personalien sowie die Herausgabe von Ausweisdokumenten. Daraufhin fotografierte der Mitarbeiter des GVD die in ihrem Auto sitzende Frau, um eine Wiedererkennung für das Verwarnverfahren zu ermöglichen. In diesem Moment schlug die Frau durch das geöffnete Fenster in Richtung des Mannes, der durch seine Ausweichbewegung aber nicht getroffen wurde. Die Frau startete daraufhin den Motor ihres Autos und fuhr rückwärts an. Dabei streifte sie mit dem Kotflügel des Autos den Mitarbeitenden des Gemeindevollzugsdienstes. Es entstanden Kratzer am Kotflügel. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Zeugen dauern die Ermittlungen an.

