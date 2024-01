Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Silvesterbilanz der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Die wohl sprichwörtliche heißeste Nacht im Jahr ist für die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg und anderorts die Silvesternacht. In dieser Nacht ist durch den Gebrauch von Feuerwerkskörpern und deren Unachtsamkeit mit einem erhöhten Gefahrenpotential zu rechnen.

Die Feuerwehren sind auf diese Nacht vorbereitet. An den Standorten in Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen sowie den beiden Wachen in Norderstedt-Friedrichsgabe und Norderstedt-Garstedt wurden hierfür sog. Silvesterbereitschaften eingerichtet, um zügig kleinere Schadenfeuer bekämpfen zu können. Den Zeitraum hierfür bestimmen die Wehren für sich. Alle anderen Freiwilligen Feuerwehren kommen wie den Rest des Jahres im Alarmfall an die Gerätehäuser.

Der Silvesterabend verlief wie in den letzten Jahren eher ruhig. Hier kam es lediglich zu kleineren Einsätzen wie Mülleimerbränden oder ausgelösten Brandmeldeanlagen.

Die erste Alarmierung im neuen Jahr ließ gerade einmal 12 Minuten auf sich warten, ein Heckenbrand an einem Gebäude in der Gemeinde Schmalfeld.

Zu größeren Bränden ist es im Landkreis Segeberg nicht gekommen.

Die Einsatzkräfte mussten in der Silvesternacht im Zeitraum vom 31.12.2023 von 15:00 Uhr bis 01.01.2024 um 05:00 Uhr zu insgesamt 25 Einsätzen ausrücken, eine Vielzahl davon fielen im Stadtgebiet Norderstedt an. In den meisten Fällen brannten die Reste von Feuerwerkskörpern oder Mülleimer bzw. Müllcontainer sowie die Kontrolle ausgelöster Brandmeldeanlagen.

Insgesamt darf man sicherlich aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehren von einem ruhigen Jahreswechsel sprechen. Zu Zwischenfällen ist nichts bekannt.

Über die Weihnachtsfeiertage kam es kreisweit zu 20 Alarmierungen. Hier hatten es die Einsatzkräfte hauptsächlich mit kleineren technischen Hilfeleistungen zu tun, jedoch mussten auch zwei Gebäudebrände in Kaltenkirchen und Kisdorf gelöscht werden.

Ein Dank geht an alle Einsatzkräfte, die nicht nur in dieser Nacht, sondern an allen Tagen im Jahr bei Not- und Unfällen zur Verfügung stehen.

Wir bedanken uns für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit im Jahr 2023 und freuen uns diese auch im neuen Jahr fortführen zu können.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell