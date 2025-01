LPI-NDH: Sachbeschädigung PKW Heiligenstadt

Hohenebra (ots) - Zu einem Wildunfall kam es am 24.01.2025 gegen 17:20 Uhr, als der Fahrer eines Pkw die K 9 aus Richtung Hohenebra kommend in Richtung Oberspier befuhr und plötzlich ein Reh über die Straße wechselte. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Das Reh wurde "erlegt", am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: ...

