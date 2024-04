Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch auf Umwegen - Bargeld aus Friseursalon gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Einbruch auf Umwegen hat in einem Friseursalon an der Wilhelmstraße unweit der Lange Straße stattgefunden. Die Täter sind zwischen 19 Uhr am Dienstag, 16. April, und 8.30 Uhr am nächsten Morgen in den Laden eingedrungen.

Dazu brachen sie jedoch nicht etwa den Haupteingang auf, sondern eine Verbindungstür im Hausflur eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses.

Ebenfalls gewaltsam machten die Einbrecher sich an der Kasse des Salons zu schaffen. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten sie schließlich und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 100 Euro.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

