POL-HAM: Volkswagen bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Am Dienstag, 16. April, zwischen 05:20 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein grauer VW Tiguan auf der Birkenstraße in Hamm beschädigt. Der graue Wagen wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der vorderen, linken Fahrzeugseite beschädigt. Rote Farbanhaftungen waren an dem VW erkennbar. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf 1.500 ...

