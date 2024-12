Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rotlichtverstoß in Alfelder Innenstadt führt zu Unfall mit leicht verletzter Person.

Hildesheim (ots)

(agu) Am Montagmorgen, dem 09.12.2024, ereignete sich gegen 08:20 Uhr im Kreuzungsbereich Hildesheimer Straße / Kaiser-Wilhelm-Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 41-Jährige aus Grünenplan mit ihrem VW Caddy die Hildesheimer Straße in Richtung Gudewillstraße bzw. B3. Zum selben Zeitpunkt befand sich eine 69-jährige Alfelderin mit ihrem Peugeot 407 in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Im Kreuzungsbereich Hildesheimer Straße / Kaiser-Wilhelm-Straße trafen beide Fahrzeuge aufeinander und kollidierten, wobei die 41-jährige Fahrzeugführerin aus noch ungeklärten Gründen die Rotlicht-anzeigende Ampel missachtet hatte. Im Zuge des Zusammenstoßes wurde die 69-jährige Fahrerin leicht im Oberkörperbereich verletzt. In beiden Fahrzeugen kam es durch die Kollision zur Auslösung von Airbags. Der entstandene Sachschaden wird auf 8000 bis 10.000 Euro geschätzt, gegen die 41-jährige Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Verkehrs-Ordnungswidrigkeit ermittelt. Während der polizeilichen Aufnahme war es lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell