POL-HI: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (mbo) Am 07.12.2024, im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 23:30 Uhr drangen unbekannte Täter:innen in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße in Sarstedt ein. Die Täter:innen verschafften sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Was genau entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der ...

