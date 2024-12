Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Sonntagmorgen gegen 09:35 Uhr ist es in der Marienburger Straße in Höhe der Einmündung zur Mellinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Fußgängerin gekommen. Ein 60-jähriger Hohenhamelner befuhr mit seinem Pkw die Marienburger Straße in Richtung Marienburger Höhe und übersah, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, eine 68-jährige Hildesheimerin, die die Straße an einer Fußgängerampel kreuzte. Die Frau wurde von dem Wagen erfasst und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie wurde anschließend in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

