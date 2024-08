Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Kurt-Zimmermann-Straße, (Sporthalle Schule), zwischen Montag, dem 26.08.2024, 19:00 Uhr und Dienstag, dem 27.08.2024, 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter besprühten die Fassade der Sporthalle in Uslar mit einem Schriftzug. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

