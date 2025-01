LPI-NDH: Aufgebrochen

Nordhausen (ots) - Am 22.01.2025 / 18:30 Uhr stellte der Führer eines blauen Pkw Opel Astra sein Fahrzeug am Fahrbahnrand in Kella / Gobertstraße auf Höhe der Hausnummer 24 ab. Gegen 21:00 Uhr stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die hintere Stoßstange gefahren war. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und einen Sachschaden von 2.000,-EUR hinterlassen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

