LPI-NDH: Vorsicht! Schockanrufe durch falsche Polizisten

Nordhausen (ots) - Am 24.01.2025 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr beim Ein- oder Ausparken den auf einem Parkplatz parallel der Einsteinstraße in Leinefelde abgestellten schwarzen Pkw Audi A4. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von 1.000,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

