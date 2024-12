POL-ME: Verkehrsunfall bei Flucht vor Verkehrskontrolle: Polizei bittet um Hinweise - Velbert / Hattingen - 2412046

Polizei Mettmann

In der Nacht auf Freitag, 13. Dezember 2024, verunfallte ein BMW 7er in Hattingen, nachdem die Fahrerin oder der Fahrer vor einer Verkehrskontrolle im angrenzenden Velbert geflüchtet war. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, weitere Insasseninnen und Insassen konnten flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei einen verdächtigen schwarzen BMW 7er an der Kreuzung Bonsfelder Straße / Heegerstraße in Velbert, an dem vorne kein Kennzeichen angebracht war. Die Polizistinnen und Polizisten überprüften das hintere Kennzeichen und stellten fest, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben war. Sie gaben dem BMW 7er deutliche Anhaltesignale, die die Fahrerin oder der Fahrer missachtete und erst über die Bonsfelder Straße und anschließend über die Hattinger Straße / Nierenhofer Straße in Richtung Hattingen flüchtete.

Die Einsatzkräfte verfolgten die Limousine, die in der Spitze mit mehr als 120 km/h fuhr. Auf der Nierenhofer Straße kam der Wagen kurze Zeit später in einer Rechtskurve von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke und blieb stark verunfallt auf dem abschüssigen Gelände liegen. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmende wurden während der Flucht und des anschließenden Unfalls glücklicherweise nicht gefährdet.

Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten Einsatzkräfte in einem nahegelegenen Waldstück einen unverletzten 19-jährigen Tatverdächtigen aus Essen feststellen. Der polizeibekannte Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund eines positiven Drogentests wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten weitere Personen die sich in dem Auto befanden flüchten. Wie viele Täterinnen oder Täter flüchtig sind, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der BMW wurde sichergestellt und die Unfallstelle während der Beweissicherungen gesperrt. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen in der Nähe der Nierenhofer Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

