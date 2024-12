POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2412043

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Donnerstag, 12. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Lebensmittelladen an der Haupstraße in Velbert-Langenberg. Gegen 2:45 Uhr bemerkten Anwohner ein dunkles Fahrzeug, welches vor dem Geschäft hielt. Ein Mann begab sich zum Eingangsbereich des Geschäftes, während ein zweiter Mann vor dem dunklen Kombi mit Mettmanner Städtekennung (ME-) wartete. Als die Anwohner verdächtige Geräusche warhnahmen, alamierten sie folgerichtig die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamtinnen und Beamten drang einer der Männer gewaltsam in die Verkaufsräume ein und entwendete Bargeld. Anschließend flohen die Einbrecher mit dem Auto in Richtung Donnerstraße. An der Tür entstand ein Schaden im Wert von mehreren hundert Euro. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Nur kurze Zeit später kam es in den frühen Morgenstunden des 12. Dezember 2024 zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter versuchten gegen 3:15 Uhr gewaltsam durch die verglaste Eingangstür in die Verkaufsräume einer Tankstelle an der Heidestraße in Velbert-Mitte einzubrechen. Da der Verkaufsraum jedoch unmittelbar mit Nebel eingehüllt wurde, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab. Sie flohen mit einem weißen Audi der RS-Sportreihe, an dem Kennzeichen für die Stadt Ennepetal (EN-) angebracht waren.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 7 Uhr bis 19:30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen der oder die Täterinnen oder Täter vermutlich auf dem Einstiegsweg. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Wie bereits in einer eigenen Pressemitteilung veröffentlicht (siehe unsere Pressemeldung mit der ots-Nummer 2412041 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5928986), kam es am Mittwochnachmittag zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Mettmann-Süd. Nachdem der Einbrecher von dem Bewohner bei der Tat entdeckt worden war, floh dieser unerkannt zu Fuß. Die Polizei setzte zur Fahndung sowohl einen Spürhund als auch einen Polizeihubschrauber ein, konnte den Täter jedoch im Umfeld nicht mehr antreffen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Mittwoch, 11. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus am Millrather Weg in Erkrath-Unterfeldhaus. In der Zeit von 18 Uhr bis 6:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zuvor hatten sie augenscheinlich erfolglos versucht, die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen, was jedoch vermutlich aufgrund der doppelten Verriegelung misslang. Der oder die Täterinnen oder Täter flohen anschließend vermutlich auf dem Einstiegsweg und entkamen unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht konkretisiert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwochmorgen, 11. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim-Baumberg. In der Zeit von 8 Uhr bis 12:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume des Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie einen Möbeltresor, in dem sich Schmuck und Bargeld befand und flohen anschließend unerkannt auf dem Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der konkrete Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

