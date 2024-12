POL-ME: Mehrere tausend Euro per WhatsApp erbeutet - Haan - 2412042

Polizei Mettmann

Ein 53-jähriger Mann aus Haan ist am gestrigen Mittwoch, 11. Dezember 2024, per WhatsApp um mehrere tausend Euro betrogen worden. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Masche und bittet insbesondere jetzt in der Vorweihnachtszeit um Vorsicht.

Das war nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse geschehen:

Der 53-jährige Haaner hatte am Morgen eine Nachricht von einer unbekannten Nummer über den Messengerdienst WhatsApp bekommen. Darin gab sich eine Person als der Sohn des Haaners aus und verlangte im weiteren Verlauf des Chats mehrere Sofort-Überweisungen auf ein unbekanntes Konto. Der Haaner hielt die Angaben zunächst für glaubhaft und führte zwei Überweisungen mit einer Gesamtsumme von mehreren tausend Euro durch. Als ihm Zweifel kamen, informierte er folgerichtig die Polizei.

Die Polizei nimmt den aktuellen Fall erneut zum Anlass um eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zu warnen. Seien Sie gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit besonders vorsichtig, wenn Sie Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten und versichern Sie sich immer zunächst unter der bekannten Nummer, ob wirklich ein Rufnummernwechsel vorliegt. Achten Sie auch bei Online-Käufen auf Verkaufsplattformen sowie bei Angeboten per Mail auf mögliche Fälschungen oder Betrugsversuche. Im Zweifelfall: Kontaktieren Sie immer die Polizei unter der Nummer 110.

