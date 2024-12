POL-ME: Polizei fahndet mit Diensthund und Polizeihubschrauber nach Einbrecher - Mettmann - 2412041

Polizei Mettmann

Polizei fahndet mit Diensthund und Polizeihubschrauber nach Einbrecher - Mettmann - 2412041

Mettmann

Am Mittwochnachmittag, 11. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Mettmann-Süd. Der Einbrecher wurde bei der Tat entdeckt und floh anschließend zu Fuß. Die Polizei setzte zur Fahndung sowohl einen Spürhund als auch einen Polizeihubschrauber ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:20 Uhr alarmierte ein 57-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Diepensiepen die Polizei, nachdem er einen Einbrecher auf frischer Tat in seinem Wohnhaus entdeckt hatte. Der Täter floh unmittelbar über den rückwärtigen Garten und die sich anschließenden Felder.

Die Polizei setzte zur Nahbereichsfahndung einen Spürhund sowie einen Polizeihubschrauber ein, konnte den flüchtigen Einbrecher jedoch im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der Täter kann lediglich als circa 175 cm groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Er war schwarz gekleidet und soll eine Skimaske getragen haben.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Ob etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

