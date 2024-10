POL-PPRP: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag (06.10.2024, gegen 13:30 Uhr) wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt. Zuvor fuhr er links an dem Auto eines 45-Jährigen vorbei. Dieser wollte nach links in eine Parklücke fahren, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Motorradfahrer stürzte. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Rückfragen ...

mehr