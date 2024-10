Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Auf dem Fußweg (hinter einem Kindergarten) zwischen Heny-Roos-Passage und Lichtenbergerstaße geriet am Sonntagnachmittag (06.10.2024) ein 32-Jähriger gegen 15:30 Uhr mit einem Unbekannten in Streit. Der Streit eskalierte und der Unbekannte stach dem 32-Jährigen mit einem Klappmesser ins Bein. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer flüchtete vor Eintreffen der Polizeikräfte.

Er wird wie folgt beschrieben:

-männlich, -1,70 m, -dunkle Hautfarbe, -bekleidet mit roter Kappe.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Angreifer geben?

Dann melden Sie sich bitte unter Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell