POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungsbrand durch Polizeibeamte verhindert

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake haben am Donnerstag, 18. Januar 2024, 07:20 Uhr, möglicherweise einen Wohnungsbrand in Elsfleth verhindert.

Sie hielten sich zum Zwecke einer Verkehrsunfallaufnahme in Nordermoor auf und wurden dabei von einer 72-jährigen Anwohnerin auf den in der Entwicklung befindlichen Brand in ihrem Einfamilienhaus aufmerksam gemacht. Beim Reinigen ihres im Betrieb befindlichen Ofens waren Teile des Ofens in selbigen gefallen und hatten Feuer gefangen. Beim Rausholen fielen diese hinter den Ofen. Die Frau verließ das Haus und traf hier im Nahbereich auf die Beamten. Mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen konnten sie das Feuer löschen.

Die 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Transport in ein Krankenhaus mit einem angeforderten Rettungswagen war schließlich aber nicht erforderlich. Das Haus blieb unbeschädigt. Am Ofen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell