POL-ME: Müllcontainerbrand: Polizei ermittelt - Hilden - 2412045

11. Dezember 2024

Am Mittwochabend, 11. Dezember 2024, wurde ein Altpapiercontainer in Hilden durch einen Brand beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Müllcontainerbrand am Frans-Hals-Weg in Höhe der Hausnummer 15 alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass der Altpapiercontainer des Mehrfamilienhauses brannte.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr der Stadt Hilden wurde der Müllcontainer beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro und hat zur Klärung der Brandursache ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ob die Tat in Zusammenhang mit weiteren Bränden in den vergangenen Monaten in Hilden steht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

