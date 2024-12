Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 77-Jährige - Langenfeld - 2412047

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 11. Dezember 2024, wurde eine 77-Jährige in Langenfeld Opfer der Betrugsmasche eines falschen Bankmitarbeiters. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr erhielt eine 77-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser täuschte glaubhaft vor, im Namen des örtlichen Bankinstituts anzurufen und überzeugte die Seniorin, mehrere Überweisungen mit einer Gesamtschadenssumme von mehreren tausend Euro an ein Konto zu tätigen.

Erst später bemerkte die Langenfelderin den Betrug und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei warnt vor den zum Teil professionell agierenden Betrügern und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Geld, Schmuck oder Ihrer Girocard gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell