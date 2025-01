Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audifahrerin unter Drogeneinfluss

Nordhausen (ots)

Am Freitag führten die Beamten des Inspektionsdienstes in der Bruno-Kunze-Straße eine Verkehrskontrolle mit einem Audi A4 durch. Im Rahmen der Prüfung der Fahrtüchtigkeit wurde mit der Fahrzeugführerin ein Drogenvortest durchführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamine. Zur Beweissicherung kam es zu einer Blutentnahme im Südharz Klinikum Nordhausen. Eine entsprechende Anzeige gegen die Frau wird gefertigt. Bemerkenswert ist, dass die Audifahrerin bereits am Donnerstag ebenfalls wegen Fahren unter Berauschendenmittel auffällig geworden ist.

