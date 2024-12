Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg auf Autobahn 1 im Einsatz

Gevelsberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Hauptwache und der Löschzug 3 der Feuerwehr Gevelsberg auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Weitere Kräfte der Feuerwehr Hagen und der Feuerwehr Schwelm waren ebenfalls alarmiert worden. Den eingesetzten Kräften bot sich vor Ort ein zunächst unübersichtliches Lagebild. Über mehrere Kilometer war ein LKW aus bisher ungeklärter Ursache mit anderen Verkehrsteilnehmern kollidiert und hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Fahrt für den LKW endete kurz vor der Anschlussstelle Hagen-West. Die Kräfte der Hauptwache unterstützten den Rettungsdienst bei der Sichtung und Behandlung von Patienten und arbeiteten mehrere Unfallstellen ab. Die Autobahn war in beide Richtungen voll gesperrt. Da aufgrund der vielen Verletzten und Betroffenen das Stichwort "Massenanfall von Verletzten" ausgelöst worden war, richtete der Löschzug 3 an der Anschlussstelle Volmarstein einen Bereitstellungsraum für an- und abfahrende Rettungsmittel ein und stellte den Brandschutz sicher.

Während des laufenden Einsatzes stellte der Löschzug 1 den Grundschutz für das Stadtgebiet Gevelsberg sicher, während der Löschzug 2 den Grundschutz überörtlich in Schwelm sicherstellte. Der Einsatz endete gegen für die letzten Kräfte kurz nach Mitternacht.

