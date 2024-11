Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Nachforderung der Feuerwehr wegen erhöhter Kohlenstoffmonoxid Werte

Gevelsberg (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr durch den Rettungsdienst, während eines Einsatzes in der Bockstraße, nachgefordert. Vor Ort hatte der Rettungsdienst bei einem Einsatz erhöhte CO-Werte in einem Einfamilienhaus festgestellt. Daraufhin schickte die Leitstelle Einheiten zum betroffenen Einsatzort. Dort wurde nach Eintreffen der ersten Kräfte das Haus mit Messgeräten kontrolliert und gelüftet. Ursache der erhöhten Werte war ein betriebener Kamin, welcher aber schon erloschen war. Nach der Lüftung des betroffenen Wohnbereichs, konnten keine CO-Werte mehr festgestellt werden. Zusätzlich wurde der Bezirksschornsteinfeger angefordert. Der weitere Betrieb der Feuerstätte wurde bis zur Klärung und Behebung der Ursache untersagt. Die beiden Bewohner wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und im Anschluß in eine umliegende Klinik transportiert. Neben den Kräften der Hauptwache und des Rettungsdienstes, waren auch die Löschzüge Mitte und Ost am Einsatz beteiligt.

