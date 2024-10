Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ölspur im Stadtgebiet und defekte Gaskartusche sorgen für Einsätze der Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu 2 Einsätzen alarmiert. Am Morgen musste im Bereich der Berchemallee bis zur Mittelstraße eine Ölspur abgestreut werden. Der Einsatz endete nach rund 2 Stunden. Am Abend wurden die Hauptwache und der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr in die Theodorstraße alarmiert. Dort hatten Anwohner Gasgeruch wahrgenommen, ihre Wohnungen verlassen und die Feuerwehr informiert. Durch 2 Trupps unter Atemschutz wurde das Gebäude begangen und zusammen mit dem Energieversorger Messungen durchgeführt. Die Messungen ergaben eine erhöhte Gaskonzentration im Bereich eines Kellers. Als Ursache konnte eine defekte Gaskartusche ausgemacht werden. Nachdem das Gebäude mittels Überdruckbelüftung belüftet worden war, konnte kein Gas mehr nachgewiesen werden. Der Einsatz war nach 2 Stunden beendet. Um den Grundschutz für das Stadtgebiet während des laufenden Einsatzes sicher zu stellen wurde der Löschzug 3 in Bereitschaft versetzt.

