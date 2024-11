Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brennender Unterstand gelöscht

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden die Kräfte der Hauptwache zu einem in Vollbrand stehenden Unterstand in der Straße Am Erlenfeld gerufen. Vor Ort konnte der Brand mit einem C-Rohr schnell abgelöscht werden. Die Einsatzkräfte der Hauptwache konnten nach einer Stunde Einsatzdauer wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell