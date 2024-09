Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Auf Baum geschoben

Friesenheim (ots)

Am Samstagmorgen wurde bei einem Unfall in Friesenheim ein Pkw auf einen Baum geschoben. Gegen 03:20 Uhr fuhr ein 24-Jähriger auf der B3 in Richtung Offenburg. In einer leichten Linkskurve der Adlerstraße fuhr er mit seinem VW Polo auf einen geparkten Pkw Dacia auf. Dieser wurde durch die Kollision auf einen am Fahrbahnrand stehenden Baum aufgeschoben. Durch das Gewicht des Pkw knickte der Baum beinahe vollständig um. Der VW Polo geriet in Brand und musste durch Erstkräfte der Polizei und der Feuerwehr gelöscht werden. Unfallursächlich dürfte nach Zeugenangaben mutmaßlich überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Der Fahrer des Unfallwagens war alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 21.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt, sein 23-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz

/ BME

