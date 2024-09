POL-OG: Nordrach - Austritt von unbekannter Substanz in Hansjakobhalle

Wolfach (ots) - Ein direkt vor dem Polizeiposten in Wolfach geparkter dunkelblauer Fiat Punto wurde am Donnerstagabend, 26.09.2024, in der Zeit zwischen 20:30 und 24:00 Uhr, auf der Fahrerseite im Bereich der hinteren Tür beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte das Fahrzeug, an welchem ein Sachschaden in Höhe von von etwa 1.500 Euro entstand, und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es ...

