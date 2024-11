Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Donnerstag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Am Morgen wurde die Hauptwache zu einer Türöffnung alarmiert. Der Einsatz konnte vor Ort schnell beendet werden, da die betroffene Person selbstständig die Tür öffnete. Um 16.37 Uhr wurde die Hauptwache zusammen mit dem Löschzug 1 und 2 zur Breitenfelder Straße alarmiert. Dort sollte es zu einem Brandereignis in einem Gebäude gekommen sein. Der Nahbereich wurde kontrolliert, ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Daraufhin wurde der Einsatz abgebrochen. Kurze Zeit später kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit 3 PKW. Die Feuerwehr betreute mit dem Rettungsdienst die betroffenen und die verletzten Personen. Die Autobahn wurde voll gesperrt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn gereinigt und teilweise wieder freigegeben. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Der Einsatz endete für die Hauptwache und den Löschzug 2 nach über 1 Stunde. Am Abend wurden die Kräfte erneut alarmiert. Im Bereich der Straße Im Langenrode hatten Anwohner Gasgeruch wahrgenommen. Die Erkundung und die Messungen verliefen negativ, sodass auch dieser Einsatz nach einer knappen Stunde beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell