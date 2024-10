Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke am Dienstag, 15. Oktober 2024, wurden nach jetzigem Stand vier Personen verletzt, ein Kind davon schwer.

Eine 48-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 13.50 Uhr auf der Overwegstraße in Richtung Grenzstraße und beabsichtigte in Höhe der Rolandstraße links in diese einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 31-jähriger Gelsenkirchener in seinem Auto auf der Overwegstraße in Richtung Florastraße.

Im Kreuzungsbereich Overwegstraße/Rolandstraße kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 31-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen eine Fußgängerampel gestoßen und kam circa 50 Meter weiter südlich auf der Overwegstraße auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die drei Insassen des 31-Jährigen, drei Männer im Alter von 20, 27 und 32 Jahren, wurden leicht verletzt. Ein vierjähriges Kind, welches sich ebenfalls im Auto befand, wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die verletzten Gelsenkirchener wurden zur Versorgung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich Overwegstraße/Rolandstraße sowie die Overwegstraße in Höhe der Grenzstraße in Fahrtrichtung Florastraße gesperrt.

Die Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf die Unfallursache, dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell