POL-GE: Räuberische Erpressung in der Bahn - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach zwei Verkehrsunfällen in Erle von Montag, 14. Oktober 2024, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 64-jähriger Mann aus Marl fuhr gemeinsam mit seinem Vater in seinem Auto gegen 18 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Norden. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr ihm in Höhe der Autobahnbrücke der A2 ein schwarzer Mercedes ...

mehr