Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Junger Mopedfahrer verletzt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein 15 Jahre alter Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße leicht verletzt. Ein 47-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Marktstraße, an der Einmündung zur Lindenstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt des von links ankommenden Mopedfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Jugendliche stürzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell