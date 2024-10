Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle endet in Flucht vor der Polizei - Umfangreiches Ermittlungsverfahren

Gelsenkirchen (ots)

Eine Streife der Polizei Gelsenkirchen beabsichtigte am Samstagabend, 12. Oktober 2024, gegen 21.30 Uhr ein Auto im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der De-La-Chevallerie-Straße in Buer anzuhalten. Dem Hyundai wurden Anhaltesignale gegeben, die vom Fahrzeugführer gänzlich ignoriert wurden. Anstatt anzuhalten überfuhr das Fahrzeug die rotgeschaltete Ampel im Kreuzungsbereich De-La-Chevallerie-Straße/Westerholter Straße und fuhr in Richtung Springemarkt fort. Auch die rotlichtzeigende Ampel De-La-Chevallerie-Straße/Springestraße wurde vom Fahrzeugführer ignoriert. Auf dem Springe-markt stoppte das Auto plötzlich und sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer verließen fluchtartig das Auto. Die Polizeibeamten nahmen unmittelbar die Verfolgung zu Fuß in Richtung Hochstraße auf und beobachteten dabei, dass der Fahrer des Hyundai Gegenstände auf den Boden warf. In Höhe der Hagenstraße wurde der Flüchtende gestellt, zu Boden gebracht und fixiert. Der Beifahrer flüchtete unidentifiziert in eine unbekannte Richtung. Im weiteren Verlauf stellten sich die drei weggeworfenen Gegenstände als Dosen mit Cannabis heraus. Zudem hatten die Flüchtigen ihr Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert und es kam, bedingt durch das leichte Gefälle auf dem Springemarkt, zu einer Kollision mit einem Verkehrspfosten. Bei der Durchsuchung des 25-jährigen Gladbeckers, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, fanden die Beamten zudem ein Klappmesser in seiner Tasche und im Inneren seines Autos ein griffbereites Samuarischwert. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln des 25-Jährigen, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Gladbecker wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

